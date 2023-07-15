شكرا لقرائتكم خبر عن ابعدوا عن الشمس.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة والقاهرة تقارب 40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد، أنه استمرارا للموجه الحارة التي توثر على البلاد من المتوقع أن تسجل حرارة القاهرة اليوم السبت 37 درجة مئوية في الظل والمحسوسة من (39 :40 ) درجة كما أن متوسطات الحرارة على السواحل الشمالية 33 درجة مئوية وجنوب سيناء وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

وتابعت هيئة الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (٢-٣) درجات ، موضحة أن هذه الموجة الحارة ناتجة عن سيطرة منخفض الهند الموسمى وكذلك مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

ووجهت هيئة الأرصاد عدد من النصائح الهامة للمواطنين وهى :

* الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة .

* عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

* ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

* التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار .

* ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون .

* عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

وتدور الشمس في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.