شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس انسايدر افريكا: مصر تتصدر قائمة أفضل 10 دول جاذبة للاستثمار بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت صحيفة "بيزنس انسايدر افريكا" الضوء على قائمة بنك جنوب إفريقيا راند ميرشانت (RMB) لأفضل 10 دول جاذبة للاستثمار في إفريقيا العام الجارى، وقالت إن مصر تحتل المرتبة الأولى كوجهة استثمارية رائدة فى إفريقيا تليها المغرب فى المركز الثانى ثم جنوب إفريقيا فى الثالث، ورواندا فى الرابع، وبتسوانا فى الخامس.

وقالت صحيفة "بيزنس انسايدر افريكا"، إن القائمة تستهدف المستثمرين الذين يتطلعون لاستكشاف الأصول الحقيقية في الاقتصاد أو يتطلعون إلى توسيع الأعمال التجارية التي تعتمد على البنية التحتية المادية.

وفقًا للمؤلف دانيال كافيش ، الخبير الاقتصادي في بنك راند ميرشانت ،يقيم تقرير هذا العام مدى تأثير الوباء من خلال تقييم الوضع قبل وباء كورونا ثم تقييم النتائج الفعلية والمحتملة خلال الجائحة وما بعدها.

تاريخياً ، تم تصنيف وجهات الاستثمار في إفريقيا بناءً على مبادئ النشاط الاقتصادي وبيئة تشغيل الأعمال.

ومع ذلك ،تقول الصحيفة إن نهج بنك راند ميرشانت يتطلب مستوى إضافيًا من التعقيد ، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الرئيسية مثل بيئات التشغيل والنتائج المالية وخطط التنمية ، وكلها أساسية لجاذبية الاستثمار في عالم الوباء.

وقال تقرير البنك إنه على الرغم من تضرر الاقتصاد المصري بشدة من الوباء ، إلا أنه كان أيضًا من أوائل البلدان التي عادت إلى مسار النمو. هذا ، بسبب الإجراءات السريعة التي أدخلتها الحكومة وحقيقة أنها كانت تقف على أساس قوي عند اندلاع الوباء.

وقالت الصحيفة إن رواندا وبوتسوانا كانتا من بين الدول الأكثر بروزًا التي تقدمت في التصنيف العالمي في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وجاءت غانا فى المركز السادس، ثم موريشيوس فى المركز السابع، ثم كوت ديفوار فى الثامن، ثم كينيا فى التاسع، وأخيرا تنزانيا فى المركز العاشر.