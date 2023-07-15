شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل لتهنئته على تولى منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، المستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل؛ وذلك لتقديم التهنئة على اختياره رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، وتوليه مهام منصبه الرفيع.

وخلال اللقاء، رحب المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، بزيارة المستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل، وأكد على تقديره البالغ لما تقدمه وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، من دعمٍ متواصل ومستمر للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه، تقدم المستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل بأطيب أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تباشر رسالتها السامية في تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

