إعلام القاهرة تعقد اختبارات قبول الطلاب الجدد بقسم الإذاعة والتليفزيون الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تعقد الأسبوع القادم "مقابلات قبول الطلاب الجدد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة"، وذلك يومي الثلاثاء الموافق 18 يوليو ، والأربعاء 19 يوليو ، بداية من الساعة العاشرة صباحا علي مدار اليومين، ومن المقرر أن تنقسم المقابلات إلي عدة لجان للبرنامج العربي والبرنامج الإنجليزي على أن تكون داخل مقر الكلية بمكتب رئيس القسم واستديوهات الكلية المختلفة.

ويأتى ذلك بحضور عدد كبير من أساتذة الكلية بالإضافة إلي عدد من الخبراء من الخارج، وتشمل اللجان" الدكتورة مني الحديدي رئيس قسم الإذاعة الأسبق، والدكتورة نسمة البطريق الأستاذ بالقسم، والدكتور وليد فتح الله، والدكتور هشام مصباح، والدكتورة شيماء ذو الفقار، والدكتورة نشوي عقل " الأساتذة بقسم الإذاعة"؛ كما تشمل اللجان عددا أخر من أعضاء هيئة التدريس.

أما عن قائمة الخبراء من الخارج فتشمل:" الدكتورة الخبيرة عفاف طبالة ،والدكتورة لمياء محمود رئيسة إذاعة صوت العرب سابقا ،والإذاعية نسرين عكاشة براديو مصر، وكذلك المخرج عز الدين سعيد؛ وعدد أخر من الخبراء، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والمخرج خالد شبانة رئيس قناة نايل لايف.

وقال رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون الدكتور "أشرف جلال" بأن اختبارات القبول هذا العام تشمل عدد من الاعتبارات منها:" تقديرات الطالب في المواد المؤهلة مثل : "اللغة العربية ،واللغة الأجنبية ،ومادة المدخل إلي الإعلام المسموع والمرئي" ، بالإضافة إلي بعض المعايير الأخري والتي تشمل : جودة الصوت ،وحسن الإلقاء، والمظهر، والثقافة والمعلومات العامة، والإلمام بالأحداث الجارية، وكذلك المهارات الخاصة بالأداء الإذاعي والتليفزيوني".

الجدير بالذكر أن اختبارات هذا العام تأتي في وقت يشهد فيه قسم الإذاعة والتليفزيون إقبالاً كبيراً وتنافسا كبيراً بين الطلاب .

كان قسم الإذاعة والتليفزيون قد عقد جلستين تمهيديتين لطلاب الكلية الراغبين في الالتحاق بالبرنامج العربي والإنجليزى ؛ شرح فيها عدد من خبراء القسم والأساتذة :"معايير القبول بالقسم، وكيفية اجتياز المقابلة، وكيفية اختيار المواد، وذلك بحضور قسم الإرشاد.