شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: علاج وفحص 8 آلاف رأس ماشية مجانا لصغار المربين بالفيوم ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الزراعة قافلة بيطرية في محافظة الفيوم لعلاج مواشي صغار المزارعين والمربين، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 821 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1530 وعلاج الطفيليات الدخلية والتجريع لعدد 2585 حالة وعلاج الطفيليات الخارجية والرش لعدد 3191 وتم عمل 24 عمليات جراحية بعدد إجمالي 8184 حالة لدي 3418 من صغار المربيين والفلاحين.