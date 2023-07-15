شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة": صرف بدل التدريب عن شهر يوليو متضمنا الزيادة والفروق بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، أنه سيتم صرف فروق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أبريل، ومايو، ويونيو 2023، وكذلك صرف بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر يوليو الجارى متضمناً الزيادة التى تم إقرارها للبدل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الاثنين القادم.

وأكدت الهيئة - فى بيان اليوم السبت - على ضرورة بدء المؤسسات فى صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.