شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الدولة مهتمة بالمتفوقين ولدينا 21 مدرسة stem.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدولة مهتمة بالمواهب والمتفوقين وهذا الأمر ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحا أن الطلاب المتفوقين فى كل المجالات تهتم بهم الدولة، ومن ثم هناك مدارس للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والعام القادم سيكون هناك 21 مدرسة والتعلم فيها مختلف يقوم على حل المشكلات وأيضا امتحانات الطلاب فيها مختلفة، ويكون الاختبار عبارة عن مفاهيم وأكاديمي فى المادة ومن ثم المجاميع لا تكون كبيرة مثل طلاب الثانوية العامة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يقدم الطلاب خلال دراستهم ما يسمى بالمشروع يناقش التحديات الكبرى التى تواجه مصر مثل التصحر أو التلوث أو نقص المياه والطلاب فى هذه المدارس اشتركوا فى مسابقات دولية وحصلوا على مراكز متقدمة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه تم تغيير شروط الالتحاق بهذه المدارس للحاصلين على الشهادة الإعدادية، لمنح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي، وإلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم، ويمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي "اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم".

وتابع وزير التربية والتعليم: ثم يتم امتحان الطالب من قبل المركزى القومى للامتحانات والتقويم التربوي فى الذكاء وفى حالة اجتيازه يتم اختياره للالتحاق بهذه المدارس، وطلاب مدارس المتفوقين لهم تنسيق خاص بهم بعيد عن الثانوية العامة وهذه المدارس لها تنسيق علوم وتنسيق رياضيات وهذه المدارس بها 5 آلاف طالب وطالبة.