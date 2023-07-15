شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تخصص 3 أتوبيسات لنقل حجاج القرعة من القاهرة للسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الداخلية 3 أتوبيسات لنقل حجاج القرعة من القاهرة للسويس، حيث نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق تضمن مناشدة المسئولين لنقل حجاج القرعة لمدينة السويس، والزعم برفض وزارة الداخلية تخصيص أتوبيسات لنقل الحجاج من القاهرة إلى السويس.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام وزارة الداخلية بتخصيص 3 أتوبيسات وتم إصطحاب حجاج القرعة من مطار القاهرة وتوصيلهم إلى محل إقامتهم بمحافظة السويس .