شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، صور توضح تقدم الأعمال بمحطة مونوريل رقم 19 ( مدينة الفنون والثقافة ) بمونوريل شرق النيل، الذى يربط العاصمة الإدارية بمدينة نصر فى محطة الاستاد.

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (الاستاد - العاصمة الإدارية الجديدة)، والذى يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم.

ويبلغ عدد محطات المونوريل 22 محطة، ومن المقرر أن يساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى الخفيف بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتسم المشروع بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة، والمشروع سيوفر استهلاك الوقود، ويخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة



محطة مونوريل مدينة الفنون والثقافة