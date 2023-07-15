شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: بشائر الخير للاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: بشائر الخير للاقتصاد المصرى.. الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر أمام القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى بنيروبى.. الحكومة تنفى تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان فى الجيزة

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بشائر الخير للاقتصاد المصرى.. تحقيق أعلى معدلات منح الرخص للمصانع الجديدة.. حل %98 من شكاوى القطاع الخاص لتحقيق استمرارية الإنتاج.. 13 ألف طلب من الشركات والمصانع تم التعامل والرد عليها.. 85 ألف رخصة تشغيل صناعية و7433 رخصة بناء للمصانع.. وتخصيص 37 مليون متر أرض للمستثمرين بالقطاعات الإنتاجية بشائر الخير للاقتصاد المصرى.. تحقيق أعلى معدلات منح الرخص للمصانع الجديدة.. حل %98 من شكاوى القطاع الخاص لتحقيق استمرارية الإنتاج.. 13 ألف طلب من الشركات والمصانع تم التعامل والرد عليها.. 85 ألف رخصة تشغيل صناعية و7433 رخصة بناء للمصانع.. وتخصيص 37 مليون متر أرض للمستثمرين بالقطاعات الإنتاجية

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