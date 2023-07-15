شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأتربى: إصدار البنك المركزى قواعد ترخيص البنوك الرقمية يعزز بناء اقتصاد رقمى تنافسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار البنك المركزى المصرى بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، خطوة ممتازة وتأتى فى الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالى وبناء اقتصاد رقمى تنافسى تماشيا مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع فى التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية فى تقديم الخدمات المالية.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي- فى بيان اليوم - " بدأ استعدادنا لهذه الخطوة مبكرًا من خلال إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمى التابعة لبنك مصر، والمسئولة عن تدشين أول بنك رقمى فى مصر، وذلك لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة وقوية، بالإضافة إلى خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، وكذلك جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، وهو ما يعد نقلة نوعية وكبيرة فى الخدمات المصرفية التى يقدمها بنك مصر، رائد الخدمات المصرفية فى مصر والمنطقة العربية ".

ومن جانبه، قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذى لشركة مصر للابتكار الرقمي: "كنا حريصين على الاستفادة من التجارب العالمية فى البنوك الرقمية، وعقدنا شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة فى مجال التحول الرقمي، وشراكات أخرى مع الشركات العالمية المتخصصة فى المدفوعات الرقمية، كما كنا حريصين على استقدام الخبراء فى قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة، لذلك نحن بكل فخر جاهزون لتشغيل خدمات أول بنك رقمى فى مصر ".