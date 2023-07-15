شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.7 ريختر تضرب محافظة السليمانية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هيئة الأرصاد الجوية العراقية، أعلنت اليوم السبت، عن حدوث هزة أرضية بقوة "3.7" درجة في منطقة جمجمال بمحافظة السليمانية العراقية.

وذكر قسم الأرصاد الزلزلي بالهيئة في بيان، أن مراصدنا الزلزالية رصدت حدوث هزة أرضية مساء اليوم السبت، جنوب شرق جمجمال بمحافظة السليمانية".

وأضاف البيان، أن" الهزة الارضية بلغت قوتها "3.7" درجة، وتم الشعور بها من قِبل المواطنين".