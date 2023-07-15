شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: غلق باب التقديم لرياض الأطفال خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن اليوم السبت هو آخر موعد لتقديم رياض الاطفال رسمي لغات، مطالبة أولياء بسرعة انهاء إجراءات التقديم على موقع الخدمات التعليمية بالبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

ويتم التقديم علي اللينك التالى :

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten.

كانت أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل ورياض الأطفال للعام الدراسى المقبل انتهى 30 يونيو 2023، موضحة أن التقديم تم إلكترونيا على موقع الوزارة والمديريات بالنسبة للمدارس الرسمية للغات، وبعد انتهاء فترة التقديم يتم فحص الطلبات إلكترونيا وتسكين الأطفال المتقدمين على المدارس حسب الرغبات والأماكن المتاحة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، سن التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل، 2024، موضحة أن سن القبول يبدأ من 6 سنوات حتى 9 وهو السن الإلزامى.

وأكدت الوزارة، أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات)، وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.