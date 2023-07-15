شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صور من داخل مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مركز تصحيح مجمع مدينة نصر بالقاهرة، اليوم السبت في أول أيام انطلاق أعمال التصحيح.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة أن يتم مراعاة الدقة التامة في أعمال التصحيح مع أخذ الوقت الكافي لتصحيح أوراق الإجابة، مشددا على أن مصلحة الطلاب في المقام الأول ويجب أن يأخذوا حقهم دون أي نقصان.

كما تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، مراكز التصحيح الثلاث بالشرقية، كما تابع الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، مركز تصحيح الثانوية الأزهرية بسوهاج، في إطار المتابعة المستمرة لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية لأعمال الامتحانات والتصحيح.

جدير بالذكر أنه انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، اليوم السبت، بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصحح للتصحيح في 16 مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).