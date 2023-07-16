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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 16/7/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:21  ص

موعد صلاة الظهر 1:01 ص

موعد صلاة العصر 37: 4

موعد صلاة المغرب 7:59 م

موعد صلاة العشاء  9:29

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 1:06

موعد صلاة العصر 4:45

موعد صلاة المغرب 8:06 م

موعد صلاة العشاء 9:38 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:15

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد  صلاة العصر 4:34 م 

موعد صلاة المغرب 7:56 م

موعد صلاة العشاء 9:27  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:17

وقت صلاة الظهر 12:49 

موعد صلاة  العصر 4:20 م

وقت صلاة المغرب 7:42 م

وقت صلاة العشاء 9:09 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:33  ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 19: 4

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:06

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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