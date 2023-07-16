شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 16/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:21 ص موعد صلاة الظهر 1:01 ص موعد صلاة العصر 37: 4 موعد صلاة المغرب 7:59 م موعد صلاة العشاء 9:29 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:21 ص موعد صلاة الظهر 1:06 موعد صلاة العصر 4:45 موعد صلاة المغرب 8:06 م موعد صلاة العشاء 9:38 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:15 موعد صلاة الظهر 12:57 م موعد صلاة العصر 4:34 م موعد صلاة المغرب 7:56 م موعد صلاة العشاء 9:27 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:17 وقت صلاة الظهر 12:49 موعد صلاة العصر 4:20 م وقت صلاة المغرب 7:42 م وقت صلاة العشاء 9:09 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:33 ص موعد صلاة الظهر 12:55 ص موعد صلاة العصر 19: 4 موعد صلاة المغرب 7:43 م موعد صلاة العشاء 9:06

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