شكرا لقرائتكم خبر عن محور عمرو بن العاص.. يدعم حركة المرور بالقاهرة ويخفف الضغط على الهرم وفيصل والان مع تفاصيل الخبر
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المحور يدعم الحركة المرورية بإقليم القاهرة الكبرى ويخفف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، موضحا أن المحور يتقاطع مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة، والثلاثيني، ومحمد أنور السادات "ترسا سابقاً").
ولفت إلى أن مشروع إنشاء المحور يتضمن إعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، علاوة على استغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية كمتنزهات وجراجات، أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية ضمن مشروع محور الفريق كمال عامر، شملت إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس وبارتشينات نموذجية لمطاعم ومحال تجارية.
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