شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين:"الكارت الموحد" ليس بديلا عن بطاقات صرف السلع والخبز المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الاتصالات في استخراج "الكارت الموحد" في إطار اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي ومكينة الخدمات للتيسير على المواطنين في حصولهم على كافة الخدمات سواء كانت خدمات منظومة البطاقات التموينية أو خدمات التأمين الصحي أو خدمات مكاتب البريد كما أن هذا الكارت الموحد ليست بديل عن البطاقات التموينية.

وسيتم تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية، لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد، بحيث يمكن للمواطن صرف مستحقاته من خلالهما، و أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل الكارت تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل المقبلة.

وتستهدف الحكومة من "الكارت الموحد" بأن وجود كارت واحد يستطيع المواطن الحصول على كافة الخدمات من خلاله ، فمثلا المواطن الذى لديه كارت بطاقة تموين للحصول على السلع التموينية والخبز المدعم ، وكارت أخر للحصول على خدمات التأمين الصحي، وكارت ثالث للحصول على خدمات البريد يستطيع من خلال كارت واحد يسمى " الكارت الموحد " الحصول على كافة هذه الخدمات من الهيئات المتعددة من خلال "الكارت الموحد" بدلا من وجود أكثر من كارت لدى المواطن ،وأنه جارى العمل على استخراج الكارت الموحد مجانا للمواطن بدون أعباء مالية وانه حتى الآن لم تقوم وزارة التموين باستخراج هذا الكارت لمنظومة صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم ،وأن ما يحدث حتى الآن في إطار التنسيق مع الجهات المعنية لبدء استخراج الكارت الموحد والعمل بشكل تجريبي خلال الأيام المقبلة .

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد كشف إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية.