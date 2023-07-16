شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الادارية يأمر بالتحقيق العاجل فى واقعة انهيار عقار بالاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق الإسكندرية، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين من جرّاء الحادث وكلف سيادته النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية القسم الأول بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.