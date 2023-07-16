كل ما تريد معرفته عن جامعة الإسماعيلية الأهلية.. قلعة علمية على أرض سيناء

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الدراسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على أرض سيناء شرق قناة السويس وفقاً للجدول الزمنى المُعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات مع الالتزام التام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022 /202.

وقبل بداية العام الدراسى الأول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية- قام الدكتور ناصر مندور بتشكيل مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والذى ضم كل من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسينى عميد كلية التمريض، الدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة، الدكتورة دينا أبو المعاطى عميد كلية الصيدلة، الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، الدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب وأمين المجلس، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية والدكتور ربيع محمود المستشار القانونى للجامعة، خالد سويلم أمين عام الجامعة والسادة الأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير والدكتورة سهير أبو عيشه مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية.

وخلال الأسبوع الأول والثانى من الدراسة، تم عقد سلسلة من اللقاءات التعريفية ؛ لتوضيح المعلومات اللازمة للطلاب عن طبيعة الدراسة والمقررات وأماكن الدراسة، ومجالات وفرص العمل المُتاحة للطلاب وكيف جاءت البرامج الدراسية بالجامعة الأهلية لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية خاصة بالمشروعات التنموية القومية بإقليم القناة وسيناء.

وحرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حضور جميع اللقاءات التعريفية التى أُقيمت بجامعة قناة السويس، بحضور عمداء الكليات ووكلائها والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومنسقى البرامج، كما أستمع رئيس الجامعة للطلاب واستفساراتهم، وأجرى معهم حواراً مفتوحا تضمن الرد على استفساراتهم وطمأنتهم وتهنئتهم بالقبول بالجامعة.

وتضمنت "اللقاءات التعريفية" توضيح الأقسام العلمية والإدارية ورعاية الشباب والدعم الأكاديمى بالكلية، والسلامة داخل المعامل والخدمات الإلكترونية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، كما تم تسليم البطاقات التعريفية للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، وإبلاغ الطلاب بالبريد الالكترونى الرسمى.

ومع بداية العام الدراسي- أعلن المجلس المُكلف بإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن منسقى برامج كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والتى جاءت كالتالى دكتورة رانيا مصطفى منسق برنامج الطب والجراحة، الدكتورة مريهان نبيه منسق كلية طب وجراحة الفم والأسنان، دكتورة نها كامل منسق برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية، الدكتور تامر حسنين منسق برامج كلية الصيدلة، الدكتورة منى حسن منسق برنامج علوم التمريض، الدكتور أحمد مجدى منسق برنامج هندسة الذكاء الاصطناعى، الدكتور أحمد جمال خطاب منسق برنامج التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، والدكتورة مايسه مصطفى منسق برنامج الأسواق والإنشاءات المالية.

وحرص الدكتور ناصر مندور على الاجتماع بهم ؛ لعرض عدد من الرؤى والأفكار، وكذا الاتفاق على عدد من الأنشطة والفاعليات، لتنفيذها على مدار العام الدراسى، بالإضافة إلى مناقشة كافة المشاريع المستقبلية التى تعمل على تطوير جودة الحياة الطلابية، وخلق بيئة تسمح للطلاب بصقل مهاراتهم المختلفة، وزيادة مساحة المشاركة والتفاعل وبناء الشخصية الطلابية المتوازنة.

وبمطلع شهر نوفمبر 2022 - انتظم طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقر الجامعة بشرق القناة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، حيث توجه الطلاب من مقر نقطة التجمع بجامعة قناة السويس إلى مقر جامعة الإسماعيلية الجديده الأهلية بشرق قناه السويس على حافلات مجهزة لنقل الطلاب.

زار الطلاب أثناء أيام الدراسة بالمقر الجديد قيادات جامعة قناة السويس ؛ للتأكد من توفير كافة الخدمات التعليمية، والتى تُقدم عبر تجهيزات تمت على أحدث التقنيات العالمية، وقاعات تدريس ذكية وجداول دراسية على مستوى عال من التفهم والاستيعاب لاحتياجات الطلاب ومتطلبات اللوائح التنظيمية، وكذا تم انتقاء أفضل الأساتذة ؛ لتوفير خدمة تدريسية متميزة وعلى أعلى مستوى.

وتحت شعار " المشاركة الطلابية.. أساس لمنظومة تعليمية ناجحة "-عُقدت انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، وبين الانضباط الدراسى والتنوع فى الأنشطة واتساع المدارك والآفاق وتنمية المواهب والقدرات الإبداعية- برزت مواهب طلاب الأهلية بكافة الأنشطة والملتقيات الطلابية التى مثلوا بها الجامعة بإشراف تنفيذى الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومع انطلاق الفصل الدراسى الثانى فبراير 2023، رافق الطلاب عدد من زملائهم من اتحاد الطلاب بالجامعة، وعدد من طلاب أسرة تحيا مصر، وقام الطلاب بالدخول لحرم الجامعة فى مسيرة يتقدمها علم مصر وشعار جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وعن المؤتمرات العلمية التى شارك بها طلاب الأهلية - وفقاً لتوجيهات الدكتور ناصر مندور بضرورة إشراك طلاب جامعة الاسماعيلية الجديدة الأهلية فى الأنشطة المختلفة المقامة برحاب جامعة قناة السويس والجامعة الأهلية ؛ لأهميتها فى تشكيل وبناء الشخصية القيادية لدى الطلاب، وإكسابهم العديد من المهارات والمعارف، إلى جانب تميزهم العلمى والدراسى، شارك طلاب الأهلية بالفريق التنظيمى لمؤتمر شباب الباحثين العاشر، والمؤتمر السنوى الخامس للبحوث الطلابية واقع وتحديات التنمية المستدامة فى مصر.

كما أستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وفدا من طلاب اتحاد جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديد، ودار اللقاء حول أحوالهم الدراسية وسير العملية التعليمية، وقد أثنى الطلاب على جودة أداء العملية التعليمية داخل جامعتهم فى عامها الأول.

كما تم تشكيل فريق المراقبة الطبية بالجامعة ؛ لإجراء بعض التحاليل الطبية للطلاب للاطمئنان على صحتهم بالإضافة إلى توعيتهم بأخطار التدخين والمخدرات.

وأثناء الدراسة - تم إجراء عدد من الاستبيانات لتسمح للطلاب بالتعبير عن آرائهم فى العملية التعليمية بالإضافة إلى إجراء جلسة للإرشاد الأكاديمى للطلاب للتعرف على ردود أفعالهم وانطباعاتهم ومقترحاتهم حول الفصل الدراسى الثانى والاستعداد للامتحانات العملية والنظرية.

وشهد الفصل الدراسى الأول - توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الإسماعيلية الجديدة الاهلية، وشركة انطلاق المملوكة لجامعة المنصورة، للحصول على حقوق استخدام برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة ورفع بيانات كافة الطلاب على النظام.

وفى مارس تم تكليف الدكتور عادل حسن أستاذ الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المعدية المدير التنفيذى السابق للمستشفيات الجامعية بالعمل كأول نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وقام سيادته بعقد سلسلة من اللقاءات الحوارية مع الطلاب بمقر الجامعة بشرق القناة للتعرف على احتياجاتهم سواء فيما يخص الدراسة أو الأنشطة، وقام باتخاذ مجموعة من الإجراءات استعدادا لموسم امتحانات الفصل الدراسى الثانى، والذى بدأ بالفعل بالامتحانات العملية 13 مايو ويستمر حتى نهاية يونيو الماضى.

واستعداداً للامتحانات- قام الدكتور عادل حسن بالاجتماع بمنسقى برنامج "ابن الهيثم" لإدارة شئون الطلاب، مطالباً باتخاذ ما يلزم لإنجاز الملفات الخاصة بكنترولات البرامج من وثائق وإحصائيات وتفعيل استبيانات الجودة على النظام، تمهيداً لتقدم كليات الجامعة الأهلية للاعتماد أُسوة بالكليات المناظرة بجامعة قناة السويس، وقام بمتابعة خطة العمل التى تحقق سرعة مراجعة واعتماد نتائج الطلاب، فيما لايزيد عن عشرة أيام من تاريخ آخر امتحان، مؤكداً على تسليم إحصائيات النتائج لكل مقرر مع استطلاع رأى الطلاب حول المنسق، المرشد الأكاديمى والمقرر، بالإضافة إلى آراء الطلاب حول التسهيلات المادية الداعمة، كما راجع نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الوثائق التى يجب توافرها فى الكنترولات.

هذا وقد تم الانتهاء من صياغة استبيانات جديدة لقياس رضا الطلاب عن المقررات الدراسية، المرشدين الأكاديميين، منسقى البرامج والإجراءات الداعمة للعملية التعليمية، ليتم طرحها على الطلاب خلال فترة الامتحانات للعمل على تحسين العملية التعليمية.

وسعياً نحو تطوير الجانب التدريبى لدى طلاب الأهلية، وبتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عقد الدكتور عادل حسن لقاءات مع مسئولى معهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة قناة السويس، ومركز كرياتيفا التابعين لوزارة الاتصالات، وذلك لتقديم حزمة متميزة من الدورات التدريبية للطلاب خلال فترة الصيف، وتقديم مجموعة من البرامج التدريبية فى مجال البرمجة ولغتها ونظم المعلومات، إلى جانب الدورات التى تؤهل الطلاب من الناحية المهارية والسلوكية.

وبكلية التجارة الدولية برنامج التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية DMEB بلغ عدد الطلاب بالمستوى الأول 127 طالب وعدد المواد المسجل بها الطلاب بالفصل الدراسى الأول 6 مواد أما عدد المواد المسجل بها الطلاب بالفصل الدراسى الثانى 10 مواد، وبلغت النسبة العامة للنجاح بالفصل الدراسى الأول 97 %،كما تم عقد ندوة مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ لدراسة مدى إمكانية التعاون وتقديم برامج تدريبية متنوعه لطلاب برنامج التسويق الإلكترونى والأعمال الإلكترونية DMEB، وتم الاتفاق على إطلاق العديد من البرامج التدريبية وورش العمل قصيرة الأجل والاحترافية المعدة خصيصا لرفع المستوى المهنى والمهارى لطلاب DMEB، لاستغلال الأجازة الدراسية للعام الدراسى أفضل استغلال ممكن، بالإضافة إلى قيام طلاب المستوى الأول بتقديم عروض تقديمية عما درسوه بالفصل الدراسى الثانى، بالتعاون مع زملائهم إلى جانب الاشتراك ومتابعة ندوة "مستقبل العالم فى ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعى Chat GPT"، وأسفرت الاستبيانات الطلابية عن رغبة الطلاب فى حضور الندوات التى تعقدها وزارة الثقافة لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، هذا وقام طلاب البرنامج بحضور مجموعة من الندوات التوعوية بمعهد ITl فرع الجامعة للتعرف على البرامج التدريبية وورش العمل المتميزة التى يقدمها المعهد،بينما بدأت الدراسة ببرنامج الأسواق والمنشآت المالية (FMI) بإجمالى 107 طالب وطالبة، وانتظمت الدراسة بالبرنامج بجامعة قناة السويس بواقع 12 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الأول و12 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الثانى لطلاب المستوى الأول مقسمة بنسبة إجمالية 20% للمقررات العملية، 80% للمقررات النظرية، بالإضافة إلى 8 ساعات دراسية لمواد متطلبات الجامعة،كما شارك الطلاب فى الأنشطة العلمية منها الأسبوع العالمى لريادة الأعمال.

وعن العملية التعليمية بكلية الصيدلة، بدأت الدراسة ببرنامجى فارم دى وفارم دى (صيدلة إكلينيكية) بإجمالى 140 طالب وطالبة، بواقع 50 طالب ببرنامج فارم دى و90 طالب ببرنامج فارم دى (صيدلة إكلينيكية) بواقع 12 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الأول، و19 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الثانى لطلاب المستوى الأول بالبرنامجين مقسمة بنسبة إجمالية 32.5% للمقررات العملية، 67.5% للمقررات النظرية بالإضافة إلى 8 ساعات دراسية لمواد متطلبات الجامعة، وكانت كلية الصيدلة أول كلية انتقلت إلى مقر جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمدينة الإسماعيلية الجديدة لتنتظم الدراسة بها اعتبارا من 9 نوفمبر واستمرار الدراسة بالتنسيق بين الجامعتين حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى، كما تم تعين 3 مرشدين أكاديميين لمساعدة الطلاب فى حل المشاكل الأكاديمية، وشارك الطلاب ببعض الأنشطة الطلابية مثل معرض كوميسيوتكس الذى قام فيه الطلاب بتبسيط وعرض مادة الصيدلة الفيزيائية بطريقة الكوميكس التعليمية، كما تم عقد كافة اختبارات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا بالكامل داخل قاعات الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، وتم إعلان النتيجة للطلاب فى نهاية آخر يوم من الاختبارات لتصبح كلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الاهلية اول كلية بالجامعة تعلن النتائج فى نفس يوم نهاية الاختبارات بسرعة ودقة.

وببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بدأت الدراسة بإجمالى 285 طالب تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة تضم 15 طالب للفصول الدراسية حيث يتعلم الطلاب فيها بنظام حل المشاكل problem based learning فى جلسة العصف الذهنى وجلسة الحصيلة، كما تم تقسيمهم أيضا إلى مجموعات صغيرة فى الوحدات الصحية من خلال موديول العمل الميدانى، تحت إشراف معلم ميدانى تم إعداده للقيام بهذا الدور، ومجموعات مكونة من 11 طالب فى معمل المهارات للتدريب الإكلينيكى المبكر ومجموعات كبيرة تضم 50 طالب للمعامل العملية، بالإضافة إلى عقد ندوة أسبوعية يحضرها العديد من أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات المختلفة والتى يشملها موضوع الندوة الذى يتحدد بناءا على أهداف المشكلة التعليمية، بواقع 18 أسبوع فى كل فصل دراسى، مقسمة بنسبة 13% للمقررات النظرية،و 46% للمقررات العملية، و40% للتعلم الذاتى فى الأسبوع الواحد، علما بان البرنامج التعليمى لكلية الطب جامعة قناة السويس مبنى على نظام النقاط المعتمدة الأوروبى، حيث أن حجم العمل خلال البرنامج للطلاب المقيدين يساوى 301 نقطة معتمدة، والذى يشمل كل الأنشطة التعليمية من حضور المحاضرات والمشاركة النشطة فى الندوات وجلسات المناقشة، وجلسات الحصيلة والتدريب العملى والإكلينيكى ومعمل المهارات والتدريب الميدانى، والتعلم من خلال العمل فى فريق وتحضير المشاريع والتعلم الذاتى، كما تم تعيين 6 مرشدين أكاديميين لمساعدة الطلاب فى حل المشاكل الأكاديمية، وتعيين 18 معلم فصل ومشرف على ملف الإنجاز للطلبة، وشارك الطلاب فى العديد من الأنشطة الطلابية مثل مسابقة الطالب المثالى ومسابقة العباقرة واليوم العلمى لقسم الفسيولوجى والذى فاز أحد الطلبة بالمركز الأول فى مسابقة الجرى والثالث فى مسابقة ال MCQ، وخلال الفصل الدراسى الأول- تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وincision academy من خلال بنك المعرفة المصرى، مما يتيح للطالب دراسة المهارات الإكلينيكية والتشريحية على الموقع مع الحصول على شهادات يتم إضافتها لملف الإنجاز، كما تم إعداد إيميلات أكاديمية للطلبة، وتفعيل استخدام Moodle، واستخدامه كمنصة تعليمية لرفع المادة العلمية عليها.

وعن العملية التعليمية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بدأت الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية بإجمالى 79 طالب وطالبة، وانتظمت الدراسة بالبرنامج بجامعة قناة السويس بواقع 12 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الأول، و14 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الثانى لطلاب المستوى الأول مقسمة بنسبة إجمالية 27% للمقررات العملية، 73% للمقررات النظرية، بالإضافة إلى 8 ساعات دراسية لمواد متطلبات الجامعة مع تعيين مرشد أكاديمى، وشارك طلاب برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية فى انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، وحصدوا ربع مقاعد الاتحاد كما شاركوا فى جميع الأنشطة الطلابية طوال العام الدراسى، كما تم عقد كافة اختبارات الفصل الدراسى الأول إلكترونيا بالكامل داخل قاعات الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، وتم إعلان النتيجة للطلاب بعد يوم واحد من انتهاء الاختبارات.

بدأت الدراسة ببرنامج بكالوريوس علوم التمريض بإجمالى 171 طالب وطالبة بواقع 18 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الأول، و18 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الثانى لطلاب المستوى الأول بالبرنامج مقسمة بنسبة إجمالية 17% للمقررات العملية، و83 % للمقررات النظرية، بالإضافة إلى 8 ساعات دراسية لمواد متطلبات الجامعة مع تعيين 4 مرشدين أكاديميين، فيما تم تجهيز وتوفير معامل مهارات متخصصة مع عمل خطط تدريس المواد العملية والنظرية، وتوضيح توصيف المقررات للطلاب، وتم تدريس المادة العملية باستخدام البيان العملى، وتطبيق المهارات باستخدام معامل التمريض والمحاكاة والتدريب الميدانى والإكلينيكى بالمستشفيات، وإجريت امتحانات منتصف الفصلين الدراسيين للمواد النظرية وأيضا للمواد العملية باستخدام نظام الأوسكى.

وفيما يخص العملية التعليمية ببرنامج طب وجراحة الفم والأسنان، فقد بدأت الدراسة بإجمالى 146 طالب وطالبة، بواقع 19 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الأول، و21 ساعة معتمدة بالفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرقة الأولى، مقسمة بنسبة إجمالية 79 % للمقررات العملية، 21 % للمقررات النظرية مع تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس فى الإرشاد الأكاديمى ؛ لمساعدة الطلاب فى حل المشاكل التى تواجههم، ومساعدتهم فى تسجيل المقررات التى يدرسونها وتمت عقد اختبارات الفصل الدراسى الأول ورقيا بكلية طب الأسنان.

و إلكترونيا بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، وقد تم إعلان النتيجة للطلاب بكل دقة من خلال استخدام برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب.

وعن العملية التعليمية بكلية الهندسة، بدأت الدراسة ببرنامج هندسة الذكاء الاصطناعى بإجمالى 84 طالب وطالبة بواقع 16 ساعة معتمدة (23 ساعة فعلية) بالفصل الدراسى الأول،

و17 ساعة معتمدة (24 ساعة فعلية) بالفصل الدراسى الثانى، لطلاب المستوى الأول مقسمة بنسبة إجمالية 52% عملى 48% نظرى، بالإضافة إلى 6 ساعات دراسية لمواد متطلبات الجامعة كما تم تعيين ثلاثة مرشدين أكاديميين لمتابعة الطلاب، يُذكر أن البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية الذى يتبع كلية هندسة، وتم إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للطلاب وتكريم المتفوقين من قبل الكلية وحاليا تجرى اختبارات الفصل الدراسى الثانى والتى بدأت من 21 مايو بمتطلبات الجامعة وتستمر حتى أخر شهر يونيو الماضى.

وكانت قد عقدت لجنة إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اجتماعها الدورى عن شهر يوليو، برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والرئيس المفوض لإدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وذلك بحضور الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية،

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تسعى جاهدة إلى العمل فى استحداث برامج جديدة بالجامعة الأهلية، فى تخصصات الهندسة واللغات، بالإضافة إلى استكمال كليات وبرامج القطاع الطبى، بافتتاح كلية العلاج الطبيعى.

كل ذلك من أجل زيادة عدد البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة الأهلية، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة توفر كافة سبل الدعم الأكاديمى والإدارى اللازم لاستمرار العملية التعليمية بالكليات المختلفة، فى تقديم خدماتها لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.

وأعلن الدكتور ناصر مندور أنه تمت الموافقة على بدء العمل فى 3 برامج دراسية للغات هي:- برنامج الترجمة التخصصية للغة الإنجليزية، واللغة الألمانية، واللغة الصينية.

كما تمت الموافقة على برنامجى هندسة التشييد والبناء، وإدارة المشروعات بكلية الهندسة، بالإضافة إلى بدء العمل بكلية العلاج الطبيعى.

وأوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

منها مناقشة تحديد المصروفات الدراسية والرسوم الإدارية عن العام الجامعى الجديد، كما ناقش الاجتماع الاستعدادت للعمل بمكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وتناول الاجتماع كذلك ترتيب العمل لبدء الفصل الدراسى الصيفى، الاجتماع بحضور المحاسب خالد سويلم أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتورة غادة حداد أمين اللجنة ووكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور عمداء الكليات المعنية الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، والدكتورة وفاء عبد العظيم الحسينى عميد كلية التمريض، والدكتورة دينا أبو المعاطى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان، والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور إيهاب لطفى عميد كلية الهندسة، والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعى، ومنسقى البرامج الدكتورة رانيا مصطفى منسق برنامج الطب والجراحة، الدكتورة نهى كامل منسق برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية، وأمناء الجامعة المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير، والدكتورة سهير أبو عيشه مدير عام الشئون المالية، الدكتورة هيام لطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وإبراهيم أبوزيد مدير عام الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب.