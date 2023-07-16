شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات "كابيتانو مصر" النسخة الثانية 2023 فى أسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت ملاعب جامعة أسوان، علي مدار يومين اختبارات النسخة الثانية لمشروع اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر2023" للموهبين مواليد 2009، والتي أقيمت يومى 15 و16 من شهر يوليو الجارى، وأقيمت الاختبارات مجانًا وبدون دفع أي رسوم أو مقابل مادى حيث جرت في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرًا، وفى الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً، وشهدت إقبالًا كبيرًا للغاية من اللاعبين، وسط حماس من أطفال وشباب محافظة أسوان، أثناء مشاركتهم في اختبارات الالتحاق بالبرنامج.

وتبدأ الاختبارات صباحًا بمليء استمارة لكل لاعب ويتم قياس الوزن والطول، ثم يحصل كل لاعب على رقم وبناءً عليه بيدخل ترتيبه في الاختبارات، ويخضع اللاعبين لاختبارات لياقة ومهارة، ثم يشارك اللاعبين في مباريات لإظهار مهاراتهم خلال الاختبار.

وقالت والدة لاعب من محافظة الأقصر شارك نجلها في الاختبارات، أن نجلها كان سعيد للغاية للمشاركة في اختبارات "كابيتانو مصر"، ولم ينام طوال اليوم من فرحته في المشاركة في الاختبارات، بينما أبدي طارق السعيد، نجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، سعادته للمشاركة كمدرب في البرنامج، مشيدًا بنظام الاختبارات والتي تقام مجانًا بدون أي رسوم.

برنامج "كابيتانو مصر" هو برنامج أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، وهو أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم في الشرق الأوسط، وهو مشروع الدولة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم والناشئين في جميع المحافظات المصرية، وقد حازت المسابقة على اهتمام عدد كبير جدًا من أولياء الأمور الذين يرون في أبنائهم موهبة حقيقية تستحق الاهتمام والدعم في كرة القدم.