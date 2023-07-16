شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج تستقبل اختبارات "كابيتانو مصر" النسخة الثانية 2023 على مدار يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت ملاعب محافظة سوهاج، علي مدار يومين اختبارات النسخة الثانية لمشروع اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر2023" للموهبين مواليد 2009، والتي أقيمت يومى 12 و13 من شهر يوليو الجارى، وأقيمت الاختبارات مجانًا وبدون دفع أي رسوم أو مقابل مادى.

ووصل عدد الراغبين فى خوض الاختبارات بسوهاج إلى أكثر من 3 آلاف مسجلين على بوابة مصر للشباب والرياضة، وذلك وفقا للمركز الإعلامى لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

وحددت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بجميع محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز الرياضة المصرية، كاشفة عن التفاصيل المتعلقة بها فيما يخص الشروط المطلوبة، سن التقديم، وغيرها من المعلومات المطلوبة.

المحافظات وأماكن الاختبارات والمواعيد كالتالى:

1- محافظة سوهاج (12و13 يوليو 2023) مركز شباب مدينة سوهاج

2- محافظة أسوان ( 15 و16 يوليو 2023) ملاعب جامعة أسوان

3- محافظة المنيا ( 19 و20 يوليو 2023 ) النادى الرياضى بالمنيا الجديدة.

4- محافظة بورسعيد ( 24 و25 يوليو 2023) المدينة الرياضية فى بورسعيد للموهوبين فى محافظات السويس والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

5- محافظة البحيرة (30 و31 يوليو 2023) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

6- محافظة المنوفية (5 و6 أغسطس 2023) نادى الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

7- محافظة الغربية ( 9 و10 أغسطس 2023) نادى بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

8 - محافظة القاهرة ( 13 و14 أغسطس 2023) مركز شباب الجزيرة.

اشتراطات إجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثانى:

1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد.

2- أن لا يكون مسجلا بأى ناد أو هيئة رياضية

3- حضور الاختبارات بزى رياضى ( شورت - تيشيرت – حذاء رياضى )

4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى اضغط هنا

5- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

6 - الاختبارات مجانية بدون أى مقابل مادى وبدون دفع أى رسوم على الاستمارات.