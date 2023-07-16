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رئيس النيابة الإدارية يأمر بالتحقيق العاجل فى واقعة انهيار عقار بالإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة باكوس التابعة لحي شرق الإسكندرية، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين من جرّاء الحادث وكلف سيادته النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالإسكندرية القسم الأول بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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