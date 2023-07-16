تضم 7000 خريطة.. مكتبة الخرائط أول مكتبة متخصصة فى الوطن العربى بالإسكندرية

وتضم مكتبة الخرائط أكثر من7000 خريطة، تغطي جميع أنحاء العالم مع التركيز بشكل خاص على الإسكندرية، ومصر والدول العربية والدول المطلة على البحر المتوسط.

تغطي مقتنيات المكتبة من الخرائط مدينة الإسكندرية بمقاييس مختلفة عبر ازمنة مختلفة، كما تتضمن المكتبة أكثر من 600 أطلسً وحوالي 5000 كتاب في مجال الجغرافيا والكارتوجرافيا وعلم المساحة وأكثر من 1000 مرجع وحوالي 6 مجسمات للكرة الأرضية.

وتحتوي مكتبة الخرائط على عددًا من أجهزة الكمبيوتر المجهزة بعدة برامج لمساعدة الزوار على البحث في مقتنيات المكتبة من خرائط وأطالس، مثل فهرس المكتبة الإلكتروني والذي يمكن من خلاله الاطلاع على صورة للخريطة وتغطيتها مع امكانية تكبيرها او تصغيرها.

وايضاً تحتوي هذه الأجهزة على برامج متخصصة والتي تُتيحها "وكالة ناسا" مثل برنامج Celestia، وبرنامج World Wind، بالإضافة إلى النسخة المدفوعة من برنامج Google earth.

وتضم المكتبة عدد من المقتنيات القديمة القيمة والنادرة مثل خريطة الشريف الادريسي، وخرائط محمود باشا الفلكي، ومخطوطة الحج، ونسخة طبق الأصل لخريطة طبوغرافية مخطوطة للخليج العربي وبلاد ما بين النهرين تعود إلى القرن السابع عشر، وأطلس خرائط الامير عمر طوسون والمنشور في ثلاثينيات القرن الماضي.