شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تفتتح وحدة "توجيه ما قبل المغادرة".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح حسن شحاتة وزير العمل، وحدة "توجيه ما قبل المغادرة "، اليوم الأحد، 16 يوليو 2023، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بمقر الوزارة بمدينة نصر، وذلك بحضور مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في إطار تنفيذ مشروع من "أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا - THAMM " والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الالمانية للتعاون الانمائي GIZ وجهات وطنية عديدة.

وكان قد أكد وزير العمل حسن شحاتة، فى تصريحات سابقة، أن " وحدة التوجيه قبل المغادرة " جاهزة للافتتاح، موضحا أن هذه الوحدة واحدة من أبرز المشاريع المشتركة مع "المنظمة الدولية"،لتدريب الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المغادرة ،مثمنا كافة أنواع التعاون والبرامج والدورات التي تم تنفيذها التي تهدف إلى تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم أثناء السفر للعمل بالخارج بشكل شرعي، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ،والإسراع في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج المشتركة.