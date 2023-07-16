شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلقى كلمتين خلال فعاليات قمة نيروبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأكد المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى والتى تعقد صباح اليوم الأحد بالعاصمة الكينية نيروبى بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تتمتع بوضع خاص، حيث استحدثت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى عام 2019 ، وأضاف المستشار أحمد فهمي أنه كان هناك جهد مصرى لتطوير آليات عمل الاتحاد الأفريقى .

وأشار المستشار أحمد فهمي، إلى إن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي كان لها بصمات فى ذلك الصدد، حيث اقترحت مصر عقد تلك القمة التنسيقية التى يطلق عليها قمة منتصف العام لتحقيق هدف محدد يتمثل فى متابعة التكامل الاقتصادى الإقليمى الأفريقى .

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الغرض من تلك القمة اقتصادى رغم وجود ملفات سياسية أخرى، لافتاً إلى أن القمة تعقد بحضور 13 دولة من خمس دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقى، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة .

وأوضح "فهمى"، أن مصر تشارك فى تلك القمة بوصفها رئيسا للوكالة الأفريقية للتنمية " النيباد " علاوة على كونها الرئيس السابق لتجمع الكوميسا، مشيراً إلي أن القمة ستركز على متابعة ما تم على صعيد التكامل الاقليمى بالقارة، وبصفة خاصة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى أطلقت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى عام 2019، واتفاقية التجارة الحرة التمييزية، والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الاقليمى بالقارة .

وأشار المستشار أحمد فهمي، إلى أن الرئيس السيسى سيلقى كلمتين خلال قمة نيروبى ، حيث يستعرض الرئيس خلال الكلمة الأولى خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، مشيراً إلى ان النيباد بدأت بمبادرة منذ أكثر من عشرين عاماً من جانب 5 دولة أفريقية هى مصر والسنغال ونيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر، وطرأ تطور نوعى فى دورها حيث أصبحت بمثابة الوكالة المعنية بالتنمية بأفريقيا ، والذراع التنموى للاتحاد الافريقى.

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة، أن مصر ستركز خلال رئاستها للنيباد على العمل على تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، منوها إلى ان الرئيس الكينى ويليام روتو أبدي اهتماماً بالغاً بموضوع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، حيث أرسل مبعوثا خاصا إلي القاهرة منذ عدة أشهر لتسليم الرئيس السيسى رسالة خاصة تناولت سبل تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية .

وقال متحدث الرئاسة، إن الرئيس السيسي سيتطرق خلال كلمته بالقمة إلى إعداد الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الاقتصادية للنيباد 2024 – 2034 والتي تتضمن الإستفادة من الدروس المستقاه من الخطة العشرية الاولى للنيباد ، مشيراً إلى ان مصر ستركز أيضًا على محورين هامين فى إطار النيباد يتمثل الأول فى دفع البنية التحتية وتمويلها بالقارة ،باعتبارها عاملا هاما لتحقيق التنمية والاستقرار والتشغيل وتوفير فرص العمل والربط بين الدول الأفريقية والتي يمثل الشباب فيها حوالي ٦٠٪؜ من إجمالي عدد السكان .

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة ان المحور الثانى الذى ستركز عليه مصر خلال رئاستها للنيباد يتمثل فى التحول الصناعى وسبل زيادة القيمة المضافة الصناعية فى الاقتصاديات الأفريقية باعتبارها أولوية خلال رئاسة مصر للنيباد.

وأشار المستشار أحمد فهمني الى ان الكلمة الثانية للرئيس السيسى في قمة نيروبي والتى سيلقيها بوصفه الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ / كوب 27/ وذلك أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية والاقتصاد الازرق ستتضمن استعراض الجهود المصرية فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتكيف مع تغيرات المناخ وصندوق الخسائر والأضرار الذى تم الاتفاق عليه خلال قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر الماضي والذى يعد مكسبا تاريخيا للدول النامية باعتباره اعترافا بوجود دول نامية تدفع ثمنا باهظا جراء التغيرات المناخية .

وقال إن الرئيس السيسى سوف يشير فى كلمته الثانية أيضًا الى مبدأى العدالة المناخية، والمسئولية المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية مع الآخذ فى الاعتبار تباين الاعباء التى تختلف من دولة لاخرى .

وأوضح المستشار أحمد فهمي، أنه يوجد نشاط مكثف واهتمام صادق ومخلص ومستمر من مصر تجاه القارة الأفريقية على مدار السنوات الماضية وبصفة خاصة منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية عام 2014، وتبلور ذلك مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019 ، ورئاسة تجمع الكوميسا لمدة عامين والنيباد خلال العامين القادمين .

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تقوم بدور قيادى بالقارة الأفريقية ضمن آليات الاتحاد الافريقي الرسمية منذ خمس سنوات متصلة ، بالإضافة إلى الزيارات المتعاقبة التى قام بها الرئيس السيسي الى عدد كبير من العواصم الافريقية والتى كان آخرها جولته الإفريقية الي كل من زامبيا وانجولا وموزمبيق فى يونيو الماضى ، علاوة على زيارته الحالية الى نيروبى .

وأضاف المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسى سيجرى مباحثات مع نظيره الكينى ويليام روتو على هامش القمة اليوم بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون المشترك وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية ومستجدات القضايا والملفات الاقليمية .

وأكد المتحدث باسم الرئاسة على ان العلاقات المصرية الكينية فى عهد الرئيس روتو طيبة للغاية، حيث أبدي الرئيس الكيني حرصة على الانفتاح فى التعاون مع مصر.

ونوه بأن القمة المصرية الكينية اليوم الأحد، تعد الثالثة من نوعها بين الزعيمين خلال أقل من شهرين ، حيث التقى الزعيمان خلال القمة الأفريقية بالعاصمة الزامبية لوساكا ، وقمة التمويل بباريس فى يونيو الماضى مشيراً الى التقارب فى وجهات النظر والتفاهم المشترك بين الزعيمين بشان كافة القضايا ومن بينها تلك المتعلقة بحوض النيل .