شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الكليات 2023.. شرط التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بآداب حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب انطلاق موسم تنسيق الجامعات 2023 والقبول بالكليات، أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن شروط التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة، إذ يتم التقدم للبرنامج من خلال تقديم صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من بطاقة الترشيح ( لايشترط أن تكون بطاقة الترشيح موجهة إلي كلية الآداب) ، بل يشترط أن يكون المجموع الكلي يسمح بالقبول بكلية الآداب انتظام.

وأوضحت جامعة حلوان، تدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني ( مصاري – ممكن – أمان – بي – البريد المصري – سداد) ويشترط قبول خريجى المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات و المدارس الحكومية (لغة ثانية فرنسى) والطلاب الوافدين.

ويتم قبول خريجي مدارس لغة أولى فرنسي، طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، يمكن التحويل من كليات أخري إلى البرنامج في ضوء اللوائح والقوانين وبعد مراجعة الجامعة، وهناك أمر هام وهو أن طلاب المدارس الفرنسية يقبلوا دون إجراء أي اختبارات والاكتفاء بعقد مقابلة شخصية بينما جميع الطلاب من كافة المدارس الأخري يعقد لهم اختبار للقبول ومقابلة شخصية.