شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس صلوات ليلة عيد العذراء سيدة الكرمل بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس مساء أمس، المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلوات اليوم التاسع، وليلة عيد العذراء، سيدة الكرمل، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

وشارك في الصلاة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، وبعض الآباء الكرمل، حيث ألقى سيادة المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان حول "إكرام مريم والإنعام السبتي".

الجدير بالذكر أن تساعية بدأت في السابع من الشهر الجاري، كما سيتم الاحتفال بعيد العذراء سيدة الكرمل، مساء اليوم.