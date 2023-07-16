شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2023.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” جدول امتحانات الدور الثاني لطلبة الدبلومات الفنية، حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، امتحانات الدبلومات الفنية 2023، دور ثان بداية من 29 يوليو الجارى، ويسمح لمن رسب فى مادة أو مادتين بدخول امتحان الدور الثاني.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، فى وقت سابق، نسبة النجاح فى امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاثة حيث وصلت إلى 65،55% ونسبة الدور الثانى 29,47% بإجمالى 182 ألفا و774 طالبا وطالبة، و30 ألفا و943 طالبا وطالبة.

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نسب النجاح فى دبلوم الخمس سنوات حيث وصلت إلى 85%، و65,55% لدبلوم الثلاث سنوات والتكنولوجيا التطبيقية 78.3%.

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعليم الفنى شهد تطوير غير عادى وفق الوزارة وتوجهات الدولة لازم يؤثر فى أقتصاد الدولة والدولة مهمتة بالتعليم الفنى، والدولة طالبت 200 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى أقرب فرصة ممكنة وخريجى مدارس التعليم الفنى مطلوبين فى سوق العمل المحلى والدولى، كما أن الخريجين حاليا يتقنون المهارات والجدارات، ورجال الصناعة يشاركون فى تقييم الطلاب وهناك طلاب يتركون التعليم العام ويتوجهون للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ولهم مسار كبير فى دخول الجامعات التكنولوجيا.