شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم المدافن الجاهزة بطريق الفيوم للحاجزين.. اعرف موعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات اليوم الأحد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "11" وجبانة "12".

وأكدت محافظة الجيزة على الحاجزين التوجه بموقع التسليم بمدخل رقم (5) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث سيتم البدء بتسليم الحاجزين بجبانة (11) فردى وزوجى خلال الفترة من 2023/7/16 وحتى 2023/7/30 طبقا للمواعيد المحددة.

وأوضحت المحافظة قائمة التسليمات كالتالي:-

-يوم الأحد الموافق 2023/7/16 سيتم تسليم الجبانة رقم 11 فردي بلوكات 5،3،1 والتربي المسئول محمد محمود السيد.

-يوم الإثنين الموافق 2023/7/17 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 6،4،2 والتربي المسئول أحمد صابر أحمد جاد.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/7/19 سيتم تسليم الحبانة 11 فردي بلوكات 11،9،7 والتربي المسئول محمد محمود السيد.

-يوم الأحد الموافق 2023/7/23 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 12،10،8 والتربي المسئول أحمد صابر أحمد.

-يوم الإثنين الموافق 2023/7/24 سيتم تسليم الجبانة 11 فردي بلوكات 17،15،13 والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل.

-يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/25 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 18،16،14 والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/7/26 سيتم تسليم الجبانة 11 فردي بلوكات 23،21،19 والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل.

-يوم الأحد الموافق 2023/7/30 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 24،22،20 والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر.

وأشارت المحافظة بأنه سيتم تسليم جبانة 12 فردى وزوجى خلال الفترة من 2023/7/31 وحتى 2023/8/13، وذلك على النحو التالي:

-يوم الإثنين الموافق 2023/7/31 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 5،3،1 والتربي المسئول كاظم علاء علي.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/8/2 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 6،4،2 والتربي المسئول حسن مرزوق سيد.

-يوم الخميس الموافق 2023/8/3 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 11،9،7 والتربي المسئول كاظم علاء علي.

-يوم الأحد الموافق 2023/8/6 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 12،10،8 والتربي المسئول حسن مرزوق سيد.

-يوم الإثنين الموافق 2023/8/7 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 17،15،13 والتربي المسئول مصطفى عويس عبد المحسن.

-يوم الأربعاء الموافق 2023/8/9 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 18،16،14 والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي.

-يوم الخميس الموافق 2023/8/10 سيتم تسليم جبانة رقم 12 فردي بلوكات 23،21،19 والتربي المسئول مصطفي عويس عبد المحسن.

-يوم الأحد الموافق 2023/8/13 سيتم تسليم جبانة 12 زوجى بلوكات 24،22،20 والتربى المسئول عبد المحسن دسوقى.