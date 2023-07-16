شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الكينى يثمن جهود الرئيس السيسي فى أفريقيا ورئاسة مصر لقمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس الكينى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثنى على دوره في استضافة قمة المناخ الـ27، والتي عرضت للعالم صوتا أفريقيا موحدا، وساهمت في إيجاد حل للمشكلات في القارة الأفريقية.

وأضاف الرئيس الكينى، أنه يثمن رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الافريقية للتنمية النيباد.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.