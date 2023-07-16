شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالقاهرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جداول امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان للعام الدراسي 2022\ 2023، والذى يبدأ في 29 من الشهر الجارى، لجميع التخصصات والأنظمة الثلاث والخمس سنوات.

وفى السياق، أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة انطلاق امتحانات النقل ( الدور الثانى) للعام الدراسي 2023/2022 اليوم السبت وذلك لصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثانى الثانوى (عام - فنى) مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن مواعيد امتحانات الدور الثاني ثابتة وتستمر الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة.