شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة التقديم للوظائف المتاحة بصندوق مكافحة الإدمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي لليوم الثاني، طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة وذلك بالمحافظات الآتية "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان ".

ونشر الموقع الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعىُ شروط الوظائف المتاحة وطريقة التقديم على

http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2

كما يتم إرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]).

ويتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط ،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.