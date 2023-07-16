شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، غرفة عمليات تعليم العاصمة، وسير أعمال امتحانات النقل للعام الدراسي 2022 /2023 ( دور ثان )، حيث يؤدى اليوم الامتحانات طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثاني الإعدادى، والأول والثاني الثانوي العام والفنى، وفقاً للجداول المحددة من الإدارات التعليمية.

واطمأن " موسي " على انتظام الطلاب داخل اللجان الإمتحانية، مشدداً على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الإمتحانات والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب ، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع .

وبدأت أمس، امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي 2023 /2022 "، لطلاب صفوف القل بالقاهرة، حيث تم إجراء التجهيزات اللازمة بالمدارس المقرر استقبالها للطلاب، و يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.

كما يبدأ طلاب النقل الإعدادى العام والرياضى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من غدا السبت الموافق 15-7-2023 حتى السبت الموافق 22-7-2023، كما يبدأ طلاب النقل الإعدادى المهنى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023 .

كما يبدأ طلاب النقل الثانوى العام وما يعادله الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 15-7-2023 حتى الإثنين 1-8-2023، وتبدأ امتحانات طلاب النقل الثانوى الفنى وما يعادله السبت 15-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023 .

كذلك تبدأ امتحان طلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24-7-2023 حتى الإثنين الموافق 1-8-2023.