شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من الراغبين فى التقديم لكلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

التقط قادة الدول العربية صورة جماعية خلال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى.

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، اليوم موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

صورة جماعية لقادة الدول الأفريقية بالقمة التنسيقية بمشاركة الرئيس السيسيوزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة من الراغبين في التقديم لكلية الشرطة

قدم الرئيس الكينى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثنى على دوره في استضافة قمة المناخ الـ27، والتي عرضت للعالم صوتا أفريقيا موحدا، وساهمت في إيجاد حل للمشكلات في القارة الأفريقية.

الرئيس الكينى يثمن جهود الرئيس السيسي فى أفريقيا ورئاسة مصر لقمة المناخ

أعلنت أكاديمية الشرطة قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات للعام الماضي 18 يوليو حتى 10 أغسطس.

18 يوليو بداية التقديم لأكاديمية الشرطة من الحاصلين على الثانوية للعام الماضى

أعلنت أكاديمية الشرطة قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات لهذا العام بداية من 1 أغسطس المقبل وحتى 14 سبتمبر. أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 -2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. تنسيق الجامعات 2023.. 27 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بالتنسيق

أول أغسطس بداية التقديم لأكاديمية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).

البحوث الفلكية: غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة الأربعاء المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وفقا لآخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

المحسوسة بالقاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم