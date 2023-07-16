شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من الراغبين فى التقديم لكلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
صورة جماعية لقادة الدول الأفريقية بالقمة التنسيقية بمشاركة الرئيس السيسي
التقط قادة الدول العربية صورة جماعية خلال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى.
الرئيس الكينى يثمن جهود الرئيس السيسي فى أفريقيا ورئاسة مصر لقمة المناخ
قدم الرئيس الكينى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثنى على دوره في استضافة قمة المناخ الـ27، والتي عرضت للعالم صوتا أفريقيا موحدا، وساهمت في إيجاد حل للمشكلات في القارة الأفريقية.
18 يوليو بداية التقديم لأكاديمية الشرطة من الحاصلين على الثانوية للعام الماضى
أول أغسطس بداية التقديم لأكاديمية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة 2023
أعلنت أكاديمية الشرطة قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة وخريجي الجامعات لهذا العام بداية من 1 أغسطس المقبل وحتى 14 سبتمبر.
البحوث الفلكية: غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة الأربعاء المقبل
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).
المحسوسة بالقاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم
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