شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للشحن الجوى تنقل شحنة "بطاريق" من الإمارات إلى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في نقل شحنة حيوانات حية ذات طبيعة خاصة تضم عدد 2 باليت بإجمالي وزن حجمي 672 كجم تحتوي على عدد 8 بطاريق من نوع Penguins King من مطار جبل علي بدولة الإمارات إلي مطار القاهرة الدولى علي رحلة رقم MS0503 بطائرة الشحن الجوي طراز 200-A330.

وفي هذا السياق، صرح الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن شركة مصر الطيران للشحن الجوى اعتادت على نقل مثل هذه الشحنات والتى تحتاج إلى ظروف وطبيعة خاصة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن الشركة قامت بتوفير كافة السبل التي تضمن سلامة نقل وتداول الشحنة و توفير درجة حرارة مناسبة علي متن الطائرة خلال الرحلة، بالأضافة إلي توفير معدات خاصة وسيارات مبردة فى مرحلتى السفر والوصول لضمان سلامة الشحنة أثناء عملية الشحن والتفريغ، كما تم التنسيق مع كافة المسؤلين من الجهات المعنية فى دبى والقاهرة، حيث تم عمل كافة الترتيبات الازمة لضمان إنهاء إجراءات التفريغ والتسليم بمجمع بضائع القاهرة علي وجه السرعة، وكذلك ضمان تطبيق كافة معايير السالمة والجودة التى تنتهجها الشركة ضمن استراتيجية الجودة الشاملة لضمان تلبية رغبات العملاء.