شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تضمين المناهج موضوعات لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بداية من أغسطس المقبل، سينطلق الملتقى الأول لتطوير المناهج فى المرحلة الإعدادية، بمشاركة لجنة من الخبراء دوليين ومحليين وعالميين، مشددا على أنه وجه بأن تشمل المناهج الدراسية على مقررات تساعد على تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وسيكون التركيز على المفاهيم الكبرى وليس الحشو وتكدس المعلومات التفصيلية وإنما المفاهيم الأساسية.

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بعد الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، ستنطلق مباشرة تطوير مناهج المرحلة الثانوية، مؤكدا أن ما يحدث في المرحلة الثانوية، عبء وإرهاق على الطالب والاسره، قائلا: عليكم بالانتظار لتطوير المناهج وصولا للمرحلة الثانوية".

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،، أن مصر لديها 25 مليون طالب قبل جامعي وهناك جهود تبذل لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب، واتمنى أن جميع مدارس مصر تتحول لتأسيس عسكرى، لأن الجيل الحالي يحتاج إلى تنمية قيم الالتزام والمسئولية والولاء والانتماء.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الحادية عشر للوزارات التي يتم تنظيمها في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبعض الجهات لتوعية الطلاب بالولاء والانتماء والهوية المصرية.

ويحاضر في الندوة الشيخ الحبيب على الجفرى عن الانتماء فى الأوطان كما تتحدث ا.د.غادة عامر عن الأمن السيبراني ودوره في الولاء والانتماء للوطن، كما تتضمن الندوة فقرات للالقاء والشعر يقدمها الطلاب، كما يقدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عرضًا مسرحيًا بعنوان "الجمهورية الجديدة".