شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة لشئون المجالس النيابية يقدم التهنئة لرئيس النيابة الإدارية الجديد بمقر الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد الموافق، المستشار علاء الدين فؤاد - وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وذلك لتهنئة رئيس الهيئة بتوليه منصبه الجديد.

وحضر اللقاء بمقر الهيئة كلٍ من المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.