شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل مفتى الجمهورية للتهنئة بمنصبة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة، اليوم الأحد، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

وحضر اللقاء المستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

من جانبه أكد المستشار حافظ عباس، على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في توطيد الأسس الدينية السامية، وإعلاء قيم التسامح والتراحم بين البشر أجمعين.

وفيما أعرب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن بالغ تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، تحقيقًا لقيمة العدالة وسيادة القانون.