شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. -الطماطم بـ 8.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 13.5 جنيه ‏-البصل الأبيض بـ19.25 جنيه -‏‎البصل الأحمر بـ19.25 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ12 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ16 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14 جنيها ـ الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه. ـ البامية بـ30 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 27.5 جنيه . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 21 جنيها . ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. -الموز البلدى بـ15 جنيها.

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