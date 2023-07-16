شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا عقار رشيد المنهار لحالتى وفاة و14 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع منذ قليل، عدد ضحايا عقار مدينة رشيد المنهار إلى مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقى العلاج.

وكانت مدينة رشيد بالبحيرة قد شهدت اليوم الأحد، انهيار منزل مكون من 8 طوابق بمنطقة الوسطانى بوسط المدينة مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين حتى الآن بكسور وجروح مختلفة.

وأسفر الحادث عن مصرع "أسعد م.س" 38 سنة و"محمد .ر.م" 10 أشهر، وتم نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، كما نقل المصابين إلى ذات المستشفى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية وهم :-

محمد.س.ع 5 سنوات - رشيد اشتباه ما بعد الارتجاج و - سالى.ف.ع 30 سنة - رشيد اضطراب بدرجة الوعى ومحمد.س.م 11سنة - رشيد كسر بالذراع الايسر - وسعيده.ح.ح 67 سنة - رشيد اشتباه ما بعد الارتجاج و شيماء.ع.ف 18سنة - رشيد كدمات وسحجات بالجسم ومحمد.م.ر 16 سنة - رشيد جروح متفرقة بالجسم و ابراهيم.م.ا 30سنة - رشيد اشتباه كسر بالقدم اليسرى وأحمد.م.س 16 سنة - رشيد اشتباه كسر بالقدم اليسرى وعبد الرحمن .م .س 15سنة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى حول العقار المنهار لمنع مرور المواطنين، كما تم فصل المرافق عن العقار المنهار والأماكن المجاورة تحسبا لأى حالات طارئة.

وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.