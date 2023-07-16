شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر خلال رئاستها للنيباد اقترحت حلولا لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر وضعت أمام أعينها أهدافاً مُحددةً خلال رئاستها للنيباد، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد، برئاسة المديرة التنفيذية ناردوس بيكيلي، ومن خلال التشاور المستمر مع الدول الأفريقية الشقيقة، وبما يعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وعبر الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، وهي على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم للدول الأفريقية الشقيقة في مسارها التنموي.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية، بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى والمقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.