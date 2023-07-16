الرئيس السيسي: قارتنا الأفريقية الأكثر تضررا نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (كوب 27)، كان من منطلق حرصها على المشاركة بفاعلية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ، ولتأكيد التزام القارة الأفريقية بدفع أجندة العمل المناخي بتنفيذ توصيات العلم، بما يتناسب مع مبدأي الإنصاف والمسئولية المشتركة مُتباينة الأعباء، ويأخذ في اعتباره الظروف الوطنية للدول.

وأشار الرئيس السيسي إلي إن قارتنا الأفريقية من أكثر القارات تضرراً، نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته، التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية، وازدياد حدة الجفاف والتصحر، وشح الموارد المائية، وهو ما يدعونا إلى النظر في إيجاد سبل مُبتكرة للتعامل معها، نظراً لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي خلال مناقشة البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق: الفرص والتحديات للتكامل القاري.