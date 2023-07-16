شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدولة المصرية تختصر الوقت والمسافات في جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أول اجتماع مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور محمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأحمد عطية أبو الوفا مدير عام الهيئة، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من قيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن من أهم ما يلفت الأنظار ويشهد به القاصي والداني أن الدولة المصرية اختصرت الوقت والمسافات في جميع المجالات، وأن النقلة النوعية في نظم الإدارة الحديثة بالانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نقلة كبيرة جدًا ونوعية في مجال التطور الإداري والتكنولوجي، ونشهد روعة في العمارة تضاهي أفخم المناطق على مستوى العالم، مشيدًا بالتطور الملحوظ في أداء موظفي هيئة الأوقاف المصرية والذي انعكس إيجابًا على إيرادات الهيئة، ووجه وزير الأوقاف بسرعة إعداد دورات متخصصة للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية لرفع كفاءتهم في كل المجالات واستمرار آلية التطوير، وتعظيم استثمارات الهيئة والحفاظ على أعيان الوقف.

هذا وقد كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عددًا من المديرين والمحصلين الأفضل أداء في تحصيل مستحقات هيئة الأوقاف المصرية خلال العام المالي 2022 / 2023م، وهم:

رأفت حنفي مدير منطقة الهيئة بالشرقية، بمكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه.

محمود المرسي مدير منطقة الهيئة بالدقهلية، بمكافأة قدرها أربعة آلاف جنيه.

هشام الشريف مدير منطقة الهيئة بسوهاج، بمكافأة قدرها ثلاثة آلاف جنيه.

محمد بهاء مدير منطقة الهيئة بأسيوط، بمكافأة قدرها ألفان آلاف جنيه.

محمود بسطاوي مدير منطقة الهيئة بأسوان، بمكافأة قدرها ألفان آلاف جنيه.

عبد الحميد السيد محصل بمنطقة الهيئة بطنطا، بمكافأة قدرها ثلاثة آلاف جنيه.

علي صابر علي محصل بمنطقة الهيئة بكفر الشيخ، بمكافأة قدرها ألفان جنيه.

محمود عبد المنعم عثمان محصل منطقة الهيئة أسوان، بمكافأة قدرها ألف وخمسمائة جنيه.

سناء عبد الله الشربيني محصل منطقة الهيئة بالدقهلية، بمكافأة قدرها ألف وخمسمائة جنيه.

هاني السيد محمد محصل منطقة الهيئة بالقاهرة، بمكافأة قدرها ألف ومائتان جنيه.

وخلال تكريم الدكتور محمد مختار جمعة للمديرين والمحصلين الأفضل أداء في تحصيل مستحقات هيئة الأوقاف المصرية أكد على ضرورة مواصلة العمل الدءوب والإنجاز المتتابع في تحقيق الأرباح والإيرادات.

كما اصطحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق في جولة بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، أطلعهم فيها على أحدث البرامج والنظم والأجهزة التي يتم العمل من خلالها بالمبنى الجديد لوزارة الأوقاف.

وقد أعرب قيادات هيئة الأوقاف ومديرو المناطق عن سعادتهم البالغة بهذه الجولة المتميزة وبدقة التجهيزات وجودتها، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر من خلال أحدث النظم الرقمية العالمية الحديثة، مؤكدين أن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة وعاصمة نفخر بها جميعًا.