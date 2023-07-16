شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يقرر انتداب وتجديد ندب عدد من القضاة بمحكمة النقض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس القضاء الأعلي برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف بجلسة اليوم، قرارا بندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم نائب رئيس محكمة النقض أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلي، والقاضي سمير عبد المنعم نائب رئيس محكمة النقض مديرا للتفتيش بنيابة النقض. كما تضمن القرار تجديد ندب السيد القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيسا لادارة العلاقات الدولية بالمحكمة، والسيد القاضي خالد فاروق -نائب رئيس محكمة النقض- مستشارا لرئيس محكمة النقض للعلاقات والإعلام .

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