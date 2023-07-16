شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام فعاليات دورتين نظمهما مركز التدريب القضائى بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين حول "آليات التحقيق والتصرف"، واللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بحضور المستشار عمرو الخرجاوي، مدير مكتب رئيس الهيئة، أعضاء مركز التدريب القضائي.

أكد المستشار حافظ عباس، على أهمية البحث والتدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية، بما يشمل الجوانب العملية التطبيقية لآليات تحقيق القضايا واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين عضو النيابة من أداء رسالته السامية وتحقيق العدالة الناجزة.

جاءت الدورتين التدريبيتين، في إطار توجيهات رئيس الهيئة، نحو صقل الثقافة القانونية لأعضاء النيابة الإدارية، وعُقدَتا بنظام التزامن: إحداهما بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، والأخرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، وبمشاركة عدد 30 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من درجة معاون نيابة.

وتضمن البرنامج التدريبي، ورشتي عمل لتناول بعض القضايا العملية بالفحص والتحليل، وطرح وتبادل الرأي القانوني والمداولات القضائية حول أوجه التصرف في التحقيقات القضائية.