شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يتفقد موقف العاشر ويوجه بتقنين منافذ السلع الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة فى منطقة السلام بمحيط موقف العاشر لمتابعة حالة النظافة وإزالة الإشغالات، فى بحضور اللواء إيهاب زهني رئيس حى السلام أول ، مشددا على رفع كفاءة النظافة بالمنطقة، و ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

كما تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال صرف التعويضات لسكان المرحلة الثانية فى منطقة ألماظة بشارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها بإعتبارها المدخل الرئيسي لمصر الجديدة ومنطقة شرق القاهرة بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة.

واجتمع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية مع اللواء عبد النعيم مدير مديرية التموين و رؤساء أحياء شرق القاهرة ومديرى الإشغالات بالأحياء وذلك لإتخاذ إجراءات تقنين وضع منافذ بيع السلع الغذائية "المواطن أولا" للمساعدة فى السيطرة على الأسعار تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، و شمل الإجتماع أيضا مناقشة موقف ملفات التصالح والمتغيرات المكانية وسرعة التعامل معها للحد من المخالفات .