أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بنيروبى

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسي يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بنيروبى
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع مُنتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي.
وقال الرئيس السيسي، إن مصر تولت رئاسة هذا الكيان المهم، في ظروف بالغة الدقة، تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا، وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الأفريقية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
قدم الرئيس الكينى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأثنى على دوره في استضافة قمة المناخ الـ27، والتي عرضت للعالم صوتا أفريقيا موحدا، وساهمت في إيجاد حل للمشكلات في القارة الأفريقية.
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أمرت النيابة العامة بإحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيارتين سرقهما عناصر جنائية أثناء تجمع بعض المواطنين أمام قسم شرطة برانى بمطروح.
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).
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