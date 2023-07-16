شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تشن حملة لضبط مركبات التوك توك بشارع اللبينى فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة بشارع اللبيني نطاق حي الهرم، لضبط مركبات التوك توك التي تعيق حركة المرور ومنع الانتظار العشوائي للسيارات، ورفع إشغالات الكافيهات والمحال التجارية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على رفع تعديات وإشغالات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.