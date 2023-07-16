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رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزير المجالس النيابية ومساعد أول وزير العدل

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القاهرة - سامية سيد - استقبل القاضي حسني حسن عبد اللطيف صباح اليوم الأحد بمكتبه بدار القضاء العالي، المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، وذلك لتقديم له التهنئة على تولى منصبه الجديد.

 

كما استقبل المستشار نجاح موسي - مساعد أول وزير العدل لتقديم التهنئة لتوليه رئاسة مجلس القضاء الاعلي. 

 

يذكر أن القاضي حسني عبد اللطيف استقبل خلال الايام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية والهامة لتقديم التهنئة.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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