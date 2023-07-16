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الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. 

 

ويقضي القرار، بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ الثلاثاء 23 من ذى الحجة 1444 هجرية ، الموافق 11 من يوليو اعتبارا من يوم سنة 2023 .

 

يشار إلي أن المادة 158 من اللائحة  الداخلية لمجلس الشيوخ تقضي بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدورالعادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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